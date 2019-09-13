台中市環保局為防制大安溪、大甲溪及烏溪揚塵，每年舉辦防護演練，協調行政院水利署第三河川局施作截砂石籬、防塵網及水線等工法，讓周邊地區自2014年至今未發生大規模揚塵事件，針對揚塵危害最嚴重的大安地區進行滿意度調查，民眾感受到揚塵有改善者，從1.6％上升至71.9％。

近月豪雨造成河道植生流失，以及東北季風來臨，加強裸露地植栽稽查及街道洗掃等作業，提早啟動防護工作，減少揚塵汙染。

環保局表示，市府透過衛星圖資及無人空拍機掌握河川揚塵潛勢區域，其中以大安溪及大甲溪流域台1線至西濱出海口為主要好發河段，對此，市府已透過聯合治理平台，協調經濟部水利署第三河川局加強施作截砂石籬、防塵網及水線等工法，有效減緩河川揚塵發生。

同時，協調林務單位持續設置保育林及堤後造林，自2010年至今已完成河川沿岸20公頃造林工作，並與第三河川局協力合作於裸露高灘地進行植栽作業，減少裸露面積，避免風大帶起砂塵。

每年東北季風期間，環保局針對大安及大甲區等行政區加強洗掃，長度達6000公里以上，並會同第三河川局聯合稽查，避免揚塵好發期，河床上合法種植戶有大面積翻耕。

環保局指出，近年各局處致力於河川揚塵防制工作，讓大安溪、大甲溪及烏溪已連續5年未發生大規模河川揚塵事件日，防制成效獲環保署肯定。不但如此，台中市河川裸露地面積由2015年46％降低至今年31％。

另外，懸浮微粒濃度超過每立方米150微克大規模揚塵天數，自2007年22天逐年下降，2014年至今未發生大規模揚塵事件。針對揚塵危害最嚴重的大安地區進行滿意度調查，民眾感受到揚塵有改善者，已從1.6％上升至71.9％。

環保局長吳志超表示，台灣即將進入東北季風盛行季節，提醒市民如家中有幼童、長輩與患有呼吸道疾病民眾，應隨時注意空氣品質；空品不佳時，盡量避免外出，必要外出時請配戴口罩，保障自身健康。

(中時 )