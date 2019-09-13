日本千葉縣明海大學教授渡部茂以計算5歲小孩1天吃食物吐出的唾液量之研究獲得今年的「搞笑諾貝爾獎」的化學獎，這已是連續13年由日本人獲得搞笑諾貝爾獎。

明海大學保健醫療學系教授渡部茂24年前在其他大學任教時，由於專攻兒童齒科，為了研究唾液對小孩牙齒健康的影響，想知道兒童1天會產生多少唾液量，於是讓30名5歲的小孩在咀嚼食物嚥下前吐出好測量其唾液的量，結果得出5歲小孩1天的唾液分泌量約500毫升，並以此結果發表了論文。

「搞笑諾貝爾獎」的頒獎典禮12日在美國哈佛大學舉行，被渡部當成實驗對象的3個兒子已長大成人，並陪同父親一起上台領獎。渡部還重現當時餵兒子們吃香蕉的情景，引起現場哄堂大笑。

據說，當年因為實驗的對象是5歲小孩所以很難控制，每次要他們咀嚼完後吐出來，他們總是不小心地吞下去，還有小孩因為受不到中途逃回家了。

「搞笑諾貝爾獎」是1991年起美國科學雜誌開始舉辦的獎，是諾貝爾獎的詼諧版。

(中時電子報)