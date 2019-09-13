央視秋晚9月12日晚間在江蘇淮安進行最後總彩。（取自新浪微博@CCTV2019中秋晚會）

大陸中央廣播電視總台中秋晚會（簡稱央視秋晚）今天（9月13日）晚上8點將在江蘇淮安、廣東佛山南海影視城兩地舉行，節目組凌晨零點公布正式節目單，疑似呼應網友的呼籲，原訂婚後首度公開合體亮相的林志玲與AKIRA（黑澤良平）夫婦已不在節目單。

今年適逢大陸建政70年，央視秋晚以「家國情懷」作為核心理念規畫，分為《花月圓》、《山河戀》、《共嬋娟》等3個篇章，邀請蔡琴、梁靜茹、郁可唯、平安、黃曉明、尚雯婕、劉濤、毛不易、易烊千璽、張衛健、包貝爾與包文婧父女、王祖藍與李亞男夫婦、王凱、雷佳、Angelababy、李宇春、鳳凰傳奇、譚維維、六小齡童、張靚穎、霍尊、吉克雋逸、韓磊等人演唱。歐陽娜娜將以大提琴、以高速彈奏《大黃蜂的飛行》驚豔全球的鋼琴王子邁可森進行合奏。

節目單中還有1位令人意外的嘉賓，就是1980年代紅遍全球華語樂的陳彼得，他有台灣音樂教父之稱、創作《一剪梅》、《幾度夕陽紅》、《無言的結局》、《昨日夢已遠》、《燈火闌珊處》等經典電視劇主題曲。

(旺報 )