◎地景藝術節 盼成桃園版「威尼斯雙年展」

今年桃園市地景藝術節共有5個展區，主展區位於大湳森林公園，擺放24件大型裝置藝術品，此外表演包含「法國Remue—Menage馬戲團」、「韓國洪城郡立舞踊團」、「優人神鼓」等。

◎全國61個壯遊點 青年挑戰冒險趣

年輕人喜歡挑戰，爬山、戶外冒險受歡迎。教育部青年署與非營利組織及大專校院合作於全國設置61個青年壯遊點，讓青年可以用不同的方式探索與挑戰自我，勇敢踏出舒適圈。

◎彰化藝童趣玩 巨無霸彈珠台吸睛

彰化人文薈萃，彰化市又是全國古蹟密度最高的城市，迎接全國古蹟日，彰化縣文化局策畫「GO！美歷彰化」，舉辦輕旅行拜訪古蹟等活動，卦山3號文創市集更率先以「藝童趣玩」為主題登場，引進巨大彈珠台，當代文化創意接軌歷史場館，創造另種市集風情。

◎秋遊南投 與大自然美麗邂逅

南投縣風景秀麗，縣長林明溱致力打造觀光首都，中秋節連假暢遊南投，走訪溪頭、日月潭，可以搭乘「台灣好行」公車，中秋連假票價優惠，還可避免塞車之苦；清境高空景觀步道是新興景點，此外，還可上合歡山觀星賞明月，與大自然來一場美麗的邂逅。

◎搭乘時光機 光臨摩登大稻埕

台北市大稻埕人文豐厚，獲選觀光局「2019台灣小鎮漫遊年」經典小鎮，北市觀傳局今年以「1930摩登大稻埕」為主軸，攜手文史工作者與各領域職人，推出4大主題、8條導覽遊程，包含電影、美食、歌謠等，帶領民眾重返大稻埕的美好時代。

◎寶可夢出沒新北 60處景點曝光

今年全台灣唯一一場「Pokemon GO Safari Zone」將於10月3至6日在新北大都會公園登場，新北市府昨公布淡水漁人碼頭、觀音山風景區、三峽老街等60處抓寶景點，活動更搭配52家新北博物館、旅宿業者、伴手禮業者同步推出優惠方案，邀請來自各地的訓練家一起吃、喝、玩、樂。

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(中時電子報)