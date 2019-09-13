就在美國男籃總管柯蘭吉洛放話不會忘記那些今年先後退出國家隊的球員，《ESPN》記者艾爾哈薩13日在「The Jump」節目上放話，先前無預警退出美國隊的國王後衛福克斯，不太可能再替國家隊效力，因為福克斯已經列入黑名單。

相較於哈登、安東尼戴維斯、利拉德等頂級球星很早就放棄參加今年美國隊，福克斯一路跟隨美國隊集訓，更從靶子隊升到培訓隊，原本預期有望擠進12人正選名單，卻在美國隊飛往澳洲移地訓練前夕，突然宣告將因備戰新球季退出。

至今仍然不少人懷疑福克斯選在那個時間點退出的真正原因，《ESPN》記者蕾秋表示，「我想聽看看福克斯親自解釋，因為我們還不清楚這些球員為什麼要退出國家隊，特別是福克斯，我不明白他為何要這樣做，也沒得到他的解釋。」

艾爾哈薩也跟蕾秋抱持同樣想法，卻直接放話福克斯今後不太可能再次參加國家隊集訓，「福克斯不可能再替國家隊打球了，只要柯蘭吉洛還待在美國男籃的一天，福克斯就不可能打美國隊！」清楚點出柯蘭吉洛相當不爽福克斯立場。

(中時電子報)