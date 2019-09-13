蔡英文總統13日到士林「社子島坤天亭」參拜，由於選情加溫，總統假日行程滿檔、「武裝」上陣一天光是握手就握了上千隻，蔡還戴了護碗上陣，媒體關心詢問「總統手怎麼了？」，總統笑說，「保護手腕，這是護腕，避免扭到。」（張鎧乙攝）

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