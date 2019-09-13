一天握手上千隻 蔡英文護腕上陣 12:062019/09/13 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（右）在立委何志偉（左）等人陪同下，13日到士林「社子島坤天亭」參拜。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統13日到士林「社子島坤天亭」參拜，由於選情加溫，總統假日行程滿檔、「武裝」上陣一天光是握手就握了上千隻，蔡還戴了護碗上陣，媒體關心詢問「總統手怎麼了？」，總統笑說，「保護手腕，這是護腕，避免扭到。」（張鎧乙攝） (中時 ) #總統 #護腕 #蔡英文 #社子島 #武裝 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋開直播 批蔡英文修國安法是綠色恐怖 14:212019/09/09 政治 2020別讓小英贏人民輸 04:102019/09/10 時論廣場 天下雜誌民調：韓國瑜、蔡英文差距拉大 14:232019/09/10 政治 高鐵延伸到屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈 16:372019/09/10 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG 09:182019/09/11 政治 中選會明日將發布2020年總統選舉公告 14:242019/09/11 政治 黃崑虎14日中秋音樂會 「蔡賴會」恐落空 20:372019/09/11 政治 兩岸史話－蔡英文的左思右想 04:092019/09/12 兩岸藝文 蔡賴秋節同框談合作？ 蔡：中秋節就是中秋節 11:442019/09/12 政治 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 07:002019/09/13 政治 政治熱門新聞 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 - 政治 高鐵巧遇韓國瑜 身旁驚見神秘女子 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 最新民調震撼網！大喊這不是中時 - 政治 胡幼偉：強強滾比郭台銘重要多了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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