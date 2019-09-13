郭台銘在中秋節前夕12日宣布退出國民黨，正式向國民黨宣戰，大甲鎮瀾宮董事長、黑派大老顏清標今天出席契子女中秋節大團員祈福典禮時表示，「他有他的選擇，我們就尊重他！」

至於會不會擔心國民黨分裂？顏清標指出，到現在這樣，大家就要打拚，「我們尊重他(郭台銘)的選擇，我也不好意思講什麼，在廟裡我從來不講政治。」

(中時 )