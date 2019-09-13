鴻海集團前董事長郭台銘昨(12)日宣布退黨，2020年總統大選三腳督之勢漸漸成型，也引起全台熱議；資深媒體人唐湘龍今日在電台節目中提到，不管此時郭台銘退黨是「自殺」還是「他殺」，目前都沒有蓋棺論定，等到明年選舉結束後才能「驗屍」。

唐湘龍表示，昨天看到國民黨聯署刊登的廣告，內容雖全是在勸和不勸離，但卻看起來卻像篇「訃聞」，而這篇「訃聞」上有著藍營31位大老聯名，這個「死者」肯定是「總統級的」。

「結果郭台銘看完受不了了，決定退黨。」唐湘龍認為，韓國瑜現在應該趕快出來謝票，因為打從韓3月表態參選後的「砲火四射」，臭罵黨內權貴菁英，狂打權貴們密室協商，墊高自己參選的正當性，而這些當時被批評的「權貴們」，大概都在這31位大老名單內。

國民黨內上演這齣「宮廷大戲」，唐湘龍表示，這則廣告象徵藍營已經建立了同牆鐵壁，要與郭台銘切割，而郭退黨這事到底是「自殺」還是「他殺」，則必須等明年大選結束，再由政治驗屍官去評論。

唐湘龍表示，如果明年結果是韓或郭得勝，那麼這事情就會單純許多；「而若是蔡英文連任，明年的清算會非常慘烈。」

唐湘龍預言，接下來藍營黨內即將掀起另一波鬥爭，主要是要將有可能的「敗選責任」預先「甩鍋」到郭台銘身上，所以無論如何，郭在藍營的批鬥中都還沒有脫身。

(中時電子報)