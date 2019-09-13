造成飛安事故可能有很多原因：突如其來的氣流、一隻亂入的鳥或者……一杯不小心打翻的咖啡。今年2月一架載著337人的空中巴士A330客機，在原本預定從德國法蘭克福飛往墨西哥坎昆的路上緊急迫降到愛爾蘭，而造成該起事故的元兇就是一杯熱咖啡。

據《衛報》報導，英國航空事故調查局(AAIB)在調查完該起飛安事故後，表示起因是該機飛至大西洋上空時，由於機長不小心碰倒了沒有蓋子的咖啡，導致熱咖啡流到音頻控制面板上，使機長的ACP1和副駕駛的ACP2開始發出了焦味與煙霧。AAIB稱這杯咖啡讓機長陷入重大的通訊災難，所幸最終全機皆平安無事。涉及這件事的是托馬斯・庫克(Thomas Cook)集團的子公司，其發言人針對這次的意外事件表示：已經請團隊徹底檢查與維修該機，另外往後也會更加「提醒」同仁在喝咖啡或水時需要用適當的容器來盛裝。

(中時電子報)