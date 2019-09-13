台中市政府建設局繼大雅區科雅路、北屯區大連路後，日前再完成清水區藝術街燙平，總計市長盧秀燕上任以來，已完成77公里燙平工程。建設局長陳大田表示，路平2.0升級版「燙平專案」以城鄉平衡、機車通勤及學生通學安全為優先

，定下每年完成80公里目標，不只要求效率，更力求最佳品質，讓行車更加順暢。

陳大田指出，藝術街全長300公尺，施工範圍從中社路口至鎮政路口，因年久老化導致路面損壞、龜裂不平整，影響當地居民及外地遊客行車舒適性；對此，建設局投入經費改善

，並要求各管線單位完工後進行路面保固，僅開放必要性的孔蓋開啟抽換管線，管線破損緊急開挖搶修，落實道路挖掘管理，減少行車事故。

此外，標線防滑係數則從45BPN提升至65BPN標準，提高機車族用路安全，兼具安全、舒適及美觀等特色，將多項目標一次整合到位。

陳大田說，燙平專案是攸關市民最重要的市政建設之一，燙平不僅為了全民道路使用舒適度，更可延長道路使用壽命，施工期間常有路線封閉或改道情形，感謝市民全力配合，支持市政建設，打造更多條舒適、安全的道路。

(中時 )