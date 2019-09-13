陳昭榮12日上午以中華心蓮心公益協會理事長身分前往宜蘭縣政府社會處進行白米捐贈儀式，由於這是心蓮心公益協會第5年捐贈白米，捐贈公斤數加碼為2萬公斤，宜蘭縣長林姿妙為表示重視特地出席，代表宜蘭縣政府接受捐贈。陳昭榮表示協會去年總共捐棺超過1千4百副棺材，白米捐贈量則從1月到8月累積超過5萬公斤，給全省偏鄉及弱勢族群。

陳昭榮強調會持續爸爸陳忠雄創立中華心蓮心公益協會的理念，捐贈白米、捐棺及急難救助等工作都會繼續做，期盼大眾能一起加入公益行列，點亮需要救助家庭的每一盞燈。而中秋節到了，陳昭榮與一同出席活動的媽媽算是提前過中秋，雖然沒一起吃月餅，但能一起做公益，也算是過了一個很特別的中秋節。

陳昭榮（左起）到宜蘭捐贈白米2萬公斤，提前跟媽媽（中）過中秋，右為爆爆。（中華心蓮心公益協會提供）

由於中華心蓮心公益協會成員多是陳昭榮親戚，白米捐贈儀式結束後，全家族包含陳昭榮的媽媽、叔叔、舅舅、堂兄弟、表兄弟及協會志工等人坐滿兩大桌，一起提前聚餐度過中秋。席間陳昭榮媽媽也拿出自釀的檸檬汁請大家喝，說到這個陳媽媽檸檬汁最近可是成為陳昭榮的最愛，因為忙著「阿榮嚴選」直播工作的他，目前大約一個月回一次宜蘭，每次回到宜蘭，陳媽媽都會端出自釀的檸檬汁讓陳昭榮喝個過癮，而陳昭榮回台北前，陳媽媽也會多準備十幾瓶冷凍檸檬汁讓他帶回家慢慢喝。

陳昭榮表示陳媽媽是今年才開始做檸檬汁，而且好喝到讓人一看到就會流口水。以往直播時，陳昭榮總是能在直播訪談中挖出廠商產品的秘密，讓自家直播銷售獲得好成績，他也好奇媽媽的檸檬汁為何這麼好喝，問了之後媽媽透露除了選用成本高的無毒檸檬，加上逆滲透的水還有紅冰糖，最重要的是檸檬榨汁的時間點。陳昭榮笑稱陳媽媽經過多次檸檬熟成的經驗後，光用手捏就可以知道檸檬的成熟度，而且因為季節不同，檸檬放置的熟成時間也不同，但到底要放幾天，無論陳昭榮怎麼問就是無法從媽媽口中套出秘密，讓面對廠商無往不利的陳昭榮，首度踢到鐵板。

(中時 )