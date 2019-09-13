小熊隊日籍強投達比修有K功回來了！今(13)日先發對上教士，主投6局無失分，還送出14次三振，為生涯次高紀錄，同時第4度達成單季200K成績。達比修能重現王牌身手狂飆K，還得感謝新隊友「金寶」金柏若(Craig Kimbrel)傳授的彈指曲球，今日助他送出7次三振。

達比修有三振秀今日上演，開局讓教士八上八下，還在第2局連飆3次三振，總計今日主投6局無失分，僅被敲2支安打、2次保送，送出高達14次三振，最終小熊以4比1擊敗教士，達比修收下本季第6勝，自責分率3.97。

達比修用110球送出14次三振是生涯次高，僅次2013年8局送出15次三振的個人紀錄，而單場14次三振更為小熊本季新高，本季累積200K為生涯第4度達成，追平日本傳奇野茂英雄的紀錄。

而達比修以多種球路為名，今日讓打者頻頻遭到三振的就是「彈指曲球」，此為新隊友金柏若在上月傳授給他的新球路，當時他僅練一周就在球場上展現強大引誘性，今日丟出14顆彈指曲球，雖然比例不高不過達比修幾乎拿它來當決勝球，其中4球讓對手揮空三振、3球對手站著不動三振，光用彈指曲球就收下7K。

達比修在賽後表示，「我有一段時間無法投出漂亮曲球，讓我很掙扎，幸好金柏若教我的彈指曲球讓我很上手，這可能是我現在感覺最棒的球種。」事實上達比修才練彈指曲球不到一個月，如今新球種竟成為最厲害的武器球，不僅他求新求變，短短時間練成也有如「練武奇才」。

(中時電子報)