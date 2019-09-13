超「澎湃」的滿漢全席，但是卻不能吃。雲林縣北港舉行五湖四海宴，匯集全國百餘工藝師，席開數十桌，慶祝中秋佳節，錫藝、剪粘、神偶、紙雕、藝閣、皮雕等滿漢大餐 ，道道巧奪天工，令人駐足。

該饗宴由文化部、雲林縣府、北港朝天宮、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會和北港工藝坊等合辦，上午開幕，中秋節連假3天在北港南陽國小設宴。

北港工藝坊負責人蔡享潤指出，北港朝天宮媽祖繞境後的舖戶過爐宴席，稱為「五湖四海宴」，源自於滿漢全席，動、潛、飛、植108道佳餚，有一定的擺法規則要遵循，山川五嶽、五湖四海、 八大八小、十全十美、十二……有葷桌、素桌、看桌、藝桌，2014年把藝桌獨立出來舉辦笨港五湖四海宴，迄今已第六屆。

開幕式特地邀請雲林縣北港金聲順排場演奏、海韻國樂、南管、文心樂坊表演，並由蔡陽泰老師指導皮雕、李朝雄老師禪田陶繪、許永慶老師黏土創作DIY。

(中時 )