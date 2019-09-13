新北市長侯友宜率領新北市警察局主管出席告別式。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新北市汐止分局殉職員警薛定岳上午在伸港第一公墓舉行告別式。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新北市汐止分局警員薛定岳因追毒蟲不幸殉職，13日上午在老家伸港第一公墓舉辦告別式，副總統陳建仁親自到場擔任主祭，並頒發褒揚令，由哥哥薛弘彥代表領受，告別式後靈位將入祀新北市忠烈祠安放。

公祭由副總統陳建仁擔任主祭、內政部長徐國勇、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美及警政署長陳家欽、新北市政府警察局局長陳檡文等也帶領警察同仁到場致意，另汐止警分局由分局長率警察同仁、民力、警友與志工約180人，南下送勇警薛定岳最後一程。

隨後在告別式中，由副總統陳建仁頒贈褒揚令，內政部長徐國勇追頒行政院一等楷模獎彰，警政署長陳家欽追晉2線1星巡官職務，並由歷任汐止副分局長覆蓋警旗、歷任汐止分局長覆蓋國旗，汐止分局督察組等8人擔任棺木扶靈人員。

「任務結束了！定岳，一路好走。我們不會忘記你的！」當汐止警分局巡官邱泰恆宣讀薛定岳生前從警11年來諸多優良事跡、數度哽咽，看著由公關室人員播放的薛定岳生平錄影帶時，不少參加告別式的親友、警界同僚也在會場頻頻拭淚，場面莊嚴哀戚。

徐國勇指出，一位對國家具有諸多貢獻的年輕員警就這樣離開，他心中深感不捨，呼籲大眾千萬不要酒駕，以免再有憾事發生；警政署針對員警取締酒駕勤務，已進行檢討，未來將改以獎勵取代績效，而員警騎警用機車出勤時所配戴的安全帽，安全上亦都符合標準，或許會因使用時間較久，材質出現疲乏，總統也指示編預算替換使用時間較久的安全帽，保護員警安全。

侯友宜說，警界不會忘記這一位年輕的員警，也希望大家都能記得薛定岳的英勇，為社會治安團結在一起，守護台灣的治安安全。

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(中時 )