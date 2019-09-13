中秋佳節人團圓，台中市政府警察局第二分局與北區錦平里12日晚間舉行「錦平三代同堂慶中秋」活動，現場吸引老中青3代里民約300多人共同參與盛會，利用犯罪預防宣導結合遊戲互動的方式，讓里民在玩遊戲的同時，還能記住防竊、反毒、防詐等知識。

由錦平里里長郭梅香、錦平里發展協會理事長游金隆及志工團隊共同協助宣導，設計以親子互動、有獎徵答、警民同樂的犯罪預防宣導方式與遊戲，吸引現場民眾熱情參與。

警方運用播放反毒微電影，讓民眾認識多種偽裝成不同糖果、零食的新興毒品的樣貌，呼籲不要因為好奇吸食毒品，而讓自身陷入吸毒成癮後的痛苦。

警方針對詐騙案件，為引起民眾的共鳴，現場分享許多常見的詐騙案例，使民眾更清楚瞭解詐騙集團的犯罪手法，並提供破解接到詐騙電話的小撇步，先冷靜「聽」清楚詐騙集團說了什麼，之後一定要「掛」上電話。

警方指出，避免詐騙集團以其他假身分用不同謊言包裝詐騙，有任何需要皆可播打「165」反詐騙專線諮詢「查證」，1聽、2掛、3查證的口訣，讓里民馬上就記起來跟著唸。

另外，為了加深里民對於防竊（扒）的印象，警方跳脫傳統的宣導模式，不計形象的揹著拉鍊全開的後背包示範，詮釋財物「露白」遭竊的風險，一旁民眾看不下去不斷貼心提醒：「東西快掉出來了」，惹的全場笑聲連連。

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(中時 )