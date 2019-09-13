沈玉琳、范乙霏（Albee）共同主持緯來綜合台實境談話節目《歡迎光琳》，10月即將播出。兩人首次合作，默契已十足，沈玉琳很期待擦出漂亮火花，Albee則表示：「超開心完全沒壓力！玉琳哥是我的偶像，跟他主持我只擔心笑到太累。」

《歡迎光琳》突破傳統框架，開創全新吃播型態實境談話節目。將攝影棚移動到全台餐廳，座上賓不設限，每集邀約各行各業名人、時事人物邊聊天邊吃飯，在輕鬆愉悅的飯桌氛圍中，讓觀眾看到「藝人飯友」許多不為人知的祕辛與心路歷程。沈玉琳從前是電視製作人，今親挑大樑主持吃播談話節目，他開心表示，「很興奮，因為就像我家的真實投射，每天都有藝人來我家蹭飯，飯桌上話題無設限，什麼都可以聊。」身經百戰的他回應，不擔心踢鐵板訪到難聊來賓，他自信滿滿喊，「我準備好了！」

擁有「鎖台王」頭銜的沈玉琳，幽默指數深獲觀眾喜愛，看似集荒謬大成的他，有深厚內涵卻大智處世的智慧，訪問不同類型來賓總能說學逗唱、談到來賓心坎去。與「台劇女神」曾莞婷尬戲，他能一秒戲精上身；跟潘若迪、詹惟中等人夫群好友互爆最瞎糗事；專訪演藝星二代，聊著聊著葛兆恩「寶弟」竟眼眶泛紅。已是主持老手的沈玉琳稱自己是鴨子划水，他坦言，「主持實境節目難度更高，我在錄影前3天就準備功課，其實內心還是會緊張。」

(中時 )