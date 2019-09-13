俄羅斯聯邦政府12日在官網公告聖彼得堡入境簽證簡化政策適用國家，納入台灣。根據俄羅斯駐台代表處臉書官方網頁說明，此政策自10月1日起實施。

俄羅斯聯邦政府10日作成2021-p號命令，其中條列53個適用免費電子簽入境聖彼得堡及列寧格勒州的國家，其中有「中國（包括台灣）」。台灣因此獲納入適用清單。

俄羅斯總統蒲亭7月18日即簽署總統令，10月1日起將聖彼得堡及列寧格勒州納入外籍旅客免費電子簽實施地區，但當時尚未公布適用國家清單。

在納入聖彼得堡及列寧格勒州前，免費電子簽僅於俄羅斯遠東地區和西部的加里寧格勒州（Kaliningrad）實施。

電子簽申請和使用重要規定包括最遲於出發前4天提出申請，簽證效期為30天，在效期內，持有人可在所申請適用地區停留不超過8天（以日期為準，不相當於192小時），且出入境皆必須經該地區特定出入口岸。

也就是說，若具相關資格的外籍旅客計劃以免費電子簽赴聖彼得堡及列寧格勒州，則在網站申請簽證時，即須選定聖彼得堡及列寧格勒州，且屆時取得的電子簽也僅適用以上地區，外籍旅客不可憑取得的電子簽前往俄羅斯其他地區。

此電子簽為一次性簽證。電子簽申請網站：http://electronic-visa.kdmid.ru。

俄羅斯媒體多次報導，政府計劃自2021年1月1日起，將電子簽制度擴大適用至全國，以促進觀光和商務活動等。根據1992年規範對台關係的總統令，俄羅斯官方對台灣的正式稱呼是「中國台灣」（Taiwan, China），但實務上，憑「中華民國（台灣）」護照可依法出入俄羅斯。

(中央社)