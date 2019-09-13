屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境大陸後突遭當地以涉嫌為害國安為由逮捕，目前下落不明，大陸國台辦發言人馬曉光對此證實，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。據聯合新聞網報導，李孟居的家人今(13)日發出公開信，表示「正透過陸委會、海基會的協助，希望儘速釐清案情，早日團聚。並強調，沒有委託人代其發言，也不希望過多政治因素，讓哥哥的處境更為艱困。」

李孟居家屬表示，目前將持續透過陸委會、海基會的協助，與大陸相關單位建立良好溝通管道，掌握李孟居的概況及權益，希望能盡速釐清案情。其家屬表示，希望依循大陸的法律規範，委任律師代表家屬前往探視李孟居，了解案情始末並予以辯護，以保障李的權利，更表達家屬希望探視的意願。

李孟居家屬表示，在8月20日李失蹤之後，他們沒有委託任何朋友、單位或政黨代為發言，任何政黨以及媒體上的轉述、揣測與預設立場都不能代表家屬言論。家屬表示，希望在釐清案情前不要有太多的揣測與言論散播，「不希望有過多的政治因素，讓李孟居的處境更加艱困」。

李孟居家屬拜託大家給予他們更多的空間，並尊重家屬的隱私，讓他們繼續為李孟居釐清案情以及做後續的處理，感謝所有的關心以及體諒，也再次感謝所有關心李孟居的朋友與親人們。

(中時電子報)