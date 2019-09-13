《放馬過來，恁爸等你！～旺伯隨想》- 真道理性，真愛台灣

旺旺集團董事長蔡衍明踏足「YouTuber」後，得到反響超乎預期的好，也讓世人得以窺探旺董真實的一面。旺董今又發布影片，暢談他對於國民黨總統參選人韓國瑜在三重造勢的感想，他認為以前的韓國瑜有點回來了！這是件好事，不過，韓國瑜還是要把願景說清楚，尤其是兩岸關係上，韓國瑜應該要清楚表明自身的立場才是。

旺董一開始就先對韓國瑜在三重大造勢發表感想，旺董表示，「韓國瑜新北的造勢，其實那一天我有聽韓國瑜在演講，講到最後幾句當然有很多人對最後幾句有意見，比如說：他說放馬過來拎北（老子）等你 拎北（老子）等你，這就是以前我們在喊的，有膽你來！拎北（老子）等你，其實韓講這兩句話對他來說聽起來有一些，跟以前比起來稍微有回來一點（氣勢），我想應該很多韓粉跟我一樣，對韓國瑜最近一些表現有一些意見，所以你看為什麼他的民調會下降，

但你看那天的造勢三四十萬人，不打緊喔！包括我們中天那天收視率創下有史的紀錄，這代表什麼，即使你韓國瑜你的民調往下跌，確實是往下跌，但是以前你的粉絲對你還是很在意，還是在注意你的」。

旺董更表示，「所以我也曾跟韓國瑜說過，你要想你去年這個時候跟現在到底差在哪，其實就是這個，有膽你就來拎北（老子）等你，應該是這樣（氣勢），不然你每天被黑成這樣，小小事情什麼上班遲到愛喝酒有的沒的，連這17年你有什麼事情都要講，這17年你就是平凡人，你每天就在招架，就像你講的你一直在被染黑，我（韓）就要穿白一點，那你怎麼接招，我覺得你喊下去，你看這兩天所有的電視不是我在講，你們這些韓粉，草地也給人家弄壞了有的沒的，也是在講你有的沒的，我覺得應該是反而把事情恢復到以前，比如說，韓市長你說的，貨出去人進來大家賺大錢。其實這個，貨出到哪裡，當然是出到大陸，人進來，觀光客進來，大陸觀光客進來，很多事情我覺得可以來說清楚

不用天天跟他接招」。

對於近來政論節目很多名嘴黑韓，旺董也發表他的看法，旺董說，「反正我上一集也錄了，如果有名嘴要黑你的話或黑我的話，請他們要先發誓一下，你們沒有拿錢黑我，三尺有神明，我覺得這是名嘴的責任，否則你拿錢要亂亂黑人這樣對得起所有對你信任的一些觀眾嗎，你應該也對不起良心，所以我認為要黑就來黑」！

但比起這些，旺董直言最重要的是，「韓市長現在應該可以開始來講，未來要把兩千三百萬人帶去哪！既然，你看我們的收視率還有現場那麼多人那些鐵韓粉那麼挺你，就代表說大家雖然有一些人對你有點失望，但是我覺得你可以趕快把人心拉回來，但是也不是大家在場上標榜國民黨大團結，說難聽一點，我們無色覺醒就講過了，國民黨只占台灣人口4.7%，應該你把剩下的無黨無派的那些人團結進來，讓他們覺得未來充滿希望那種感覺給人家，而且你要講得到，能做得到就是一個真正的梟雄」！

旺董表示，「當然各位觀眾你們可能認為我跟他感情不錯，怎麼不跟他講，其實我也念過他，但是自從參加國民黨初選以後，他又把自己綁在國民黨的精神裡他那是什麼精神我也不知道，不知道怎樣他又自己綁進去國民黨裡面，其實大家有沒有發覺，他在選高雄市長的時候，假如他是站在我是國民黨我是藍色的在選高雄市長，他難道選得中嗎？應該是不會吧！你看那個三山造勢，下面那麼多人，你說下面藍綠，下面全部以前是綠的！現在我韓國瑜代表國民黨我代表藍的，你們綠的站在我下面就變成藍的嗎？不是吧！其實大部分的人應該是沒辦法去分真正藍綠，但是我們作為人民的，我們就是希望追求過一個好日子安安穩穩、平平安安、快快樂樂，日子過好一點吃好一點，是不是這樣」？

旺董認為，「韓國瑜現在應該開始是平地一聲雷，整個用蹦起來，把自己要做的應該怎麼做的，甚至把兩岸的問題應該開始來談，不要大家都避而不談，我有說過台灣的未來兩岸的關係不重要嗎，誰敢來否定這句話，可以來辯論的，高層的人絕對清清楚楚，怎麼會不知道？只打迷糊仗而已，為什麼要打迷糊仗，因為以前大陸就被黑到沒一樣好，好像跟他在一起就是壞人，就像柯P跟我在一起就是壞人，這樣對嗎？難道我心這麼壞嗎」？

旺董覺得，「什麼事情應該大家慢慢要說清楚，我覺得大陸其實就是反獨促統，你說台灣真的會認為自己要獨立的比例有多少，還有怎麼獨？陳水扁總統有說過要怎麼獨，沒辦法獨？你獨了也無法生活，既然做不到的就不要想這些，即使做得到日子也不會好過，促統大陸是反獨促統，統我們聽到統就害怕，這講很多次！但是我們的觀念，既然說一國兩制或一國三制的意思，這個統就不代表統治，一國兩制也好，我們的希望是什麼？我覺得2020以後，兩岸的關係要讓大陸對台灣放心，這最重要，放心對台灣的經濟什麼的都會好」。

不然的話，旺董直言，「現在大家都不講清楚，韓國瑜也好誰選中也好，所謂韓國瑜選上，兩岸過了四年過了八年，萬一又是民進黨選上，是不是又亂了又不安定，大家生活怕來怕去，是不是應該把兩岸說清楚，我個人認為，我不是中共代言人，我個人認為以我的感覺，你只要讓大陸放心，放心就是我們不獨我們反獨，然後我跟你講我們承認中國人，課綱根本把它修回去，我們是有傳統的有文化的中國人，這樣他們就會放心，然後慢慢交往，等到我們哪一天我們心甘情願，心靈契合就是心甘情願，到時候就看怎麼樣叫做統一」。

(中時電子報)