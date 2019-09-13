「三多女神」上原亞衣是日本女神級AV女優，引退以前是業界「童顏巨乳」代表人物，然她卻在事業巔峰之際，於2016年宣布引退，本以為女神將就此神隱回歸一般生活，沒想到她沉寂一段時間後竟開了新社群帳號，驚喜換跑道再出發，近來還開了YouTube頻道，藉這些管道跟粉絲互動、分享生活，而昨天女神有驚人之舉，她打卡透露行蹤，人現在竟然在台灣，引發粉絲暴動！

上原亞衣大方公開人在台灣，還曝光泡澡影片。(取材自上原亞衣IG、推特)

前「暗黑女神」上原亞衣中秋節給粉絲大驚喜，特地貼出「到此一遊」照片，寫道：「我來台灣了(^^)敬請期待情報解禁！想要趕快跟大家見面」，還加碼在IG限時動態貼出享用小籠包的照片，在推特則分享在台灣飯店享受泡澡放鬆的影片，讓美腿露出水面見客，短短11秒影片狂吸20萬點閱，而她的IG打卡照也吸引破萬人按讚，台灣粉絲尤其興奮，狂猜測女神照片所在地在哪，喊話「在哪？！好想朝聖」、「我需要巧遇」、「來台灣過中秋！」，甚至約上原亞衣來家裡烤肉，整個興奮到不行。

(中時電子報)