據《星島日報》消息，因應近期香港局勢，中共中央港澳工作協調小組領導層擴充！國務委員、公安部長趙克志出任小組副組長。國家主席習近平前天會見澳門新任特首賀一誠時，趙克志在座。這是國家主席會見港澳特首，公安部長首次參加。消息透露，趙克志最近已擔任港澳小組副組長，他上月南下廣東視察，強調嚴密防範打擊各類顛覆滲透破壞活動，堅決捍衛國家政治安全。

消息指出，因應香港亂局，本身屬於黨和國家領導人級別的趙克志出任港澳工作協調小組副組長，這顯示公安系統在涉港事務將扮演更重要角色。

習近平前天下午會見賀一誠，央視新聞聯播鏡頭顯示，公安部部長趙克志在座。新華社報導，韓正、丁薛祥、楊潔篪、尤權、王毅及趙克志等參加了會見。韓正是國務院常務副總理、港澳小組組長；丁薛祥是政治局委員、中央辦公廳主任；楊潔篪（政治局委員）、尤權（中央書記處書記、中央統戰部長）及王毅（國務委員、外交部長）均為港澳小組副組長。國務院總理李克強前天會見賀一誠，趙克志也有出席。

上月26日，趙克志南下廣州，檢查指導新中國成立七十周年安保維穩工作。他要求，要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動，堅決守好國家政治安全「南大門」，堅決捍衛國家政治安全，全力確保社會大局持續安全穩定。七月三十日，廣東省公安機關曾於佛山舉行國慶安保誓師練兵大會，共有十六萬公安與民警參加。

65歲的趙克志是山東萊西人，仕途起於山東，從縣長做起，直至副省長，〇六年調任江蘇常務副省長，後來擔任貴州省長、貴州省委書記、河北省委書記，19大之後升任國務委員、公安部長、中央政法委副書記。

他執掌公安部之後，曾經會見特首林鄭月娥、保安局長李家超、警務處長盧偉聰，見證簽署《內地與香港特別行政區關於就採取刑事強制措施或刑事檢控等情況相互通報機制的安排》。

去年六月，他會見訪京的廉政專員白韞六，強調要全面準確貫徹「一國兩制」方針和《基本法》，有效保持香港繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益。

(中時 )