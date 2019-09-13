日本性感男模中村祖近來在電影《沉溺》中，大戰鮮肉男孩近藤耀司。兩人一路從床鋪、沙發滾到浪漫的沙灘，中村祖的完美、性感的好身材更是大方展露在銀光幕前。面對裸露和床戲，中村祖都大方表示：「早已習以為常」，並爆料反而是第一次演出電影的近藤耀司顯得相當緊張，因為裸露、床戲、吻戲通通都是「第一次」。中村祖表示：「近藤因為完全沒有演出床戲的經驗，所以導演也安排我在開拍前對他進行了一系列『調教』。」

兩人一路從沙發戰到沙灘。（圖／天馬行空提供）

被問到導演是否有向兩人提出什麼「愛愛動作」要求，中村祖表示，事實上導演並沒有特別指示兩人該如何表演激情橋段，只說希望盡可能拍到兩人「激烈糾纏」的樣子，中村祖：「我想那種感覺應該就是我平日所展現的風格，所以其時也就是去想像導演想要的樣子，來進行演出。我演出的時候，幾乎可以說是處在一種『無』的狀態…。」中村祖也對於電影成品相當滿意，大讚導演把肉搏戲拍得好唯美，「拍床戲時現場的打燈都非常夢幻，所以讓這些親熱戲都變得非常浪漫、唯美！」

中村祖（左）表示，對於電影成品相當滿意，大讚導演把肉搏戲拍得好唯美。（圖／天馬行空提供）

故事講述曾經是選手的游泳教練航平，和妻女過著再平凡不過的生活；而以聊天室直播作為兼職的美男子悠嵩則夢想成為動畫家，因為一事無成的自卑感而從未對父親啟齒同志的身分。航平的妻子提出離婚之後，悠嵩收留了在街頭晃蕩的航平，原本屬於兩個不同世界的他們，生命開始有了交集──他們如飛蛾撲火般地相愛，卻也如兩條鬥魚般地互相傷害。某天，悠嵩在路上巧遇航平跟他的女兒，航平卻未能開口介紹悠嵩的身分，面對這樣的曖昧不清，悠嵩再也忍不住逃離了。

(中時電子報)