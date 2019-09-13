「風」騎士撞小黃 騰空摔路面翻滾5圈 13:352019/09/13 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 機車騎士遭撞飛，機車橫躺民族路中央。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 撞擊力道猛烈，計程車右側前方板金凹陷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 計程車司機疑似未注意後方來車，右轉時不慎撞擊機車騎士。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 計程車擦撞機車騎士，驚險畫面曝光！ 中秋連假車輛行經路口要注意！苗栗市國華路與民族路口今日上午10點多發生計程車與機車擦撞事故，52歲傅姓男子駕駛計程車要到苗栗火車站排班載客，行經國華路要右轉民族路時，擦撞從後方直行而來的22歲風姓機車騎士，遭成風男彈飛接連在地面翻滾5圈，所幸送醫急救暫無生命危險。 警方初步調查，肇事2人均未闖紅燈也沒酒駕，從監視錄影器畫面研判傅男駕駛計程車轉彎時未注意後方來車，機車騎士煞車不及撞上，風男彈飛路面翻滾數圈，身體多處擦挫傷，緊急送醫後生命跡象穩定，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。 (中時 ) #計程車 #機車 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶選票 政院祭機車降貨物稅 04:102019/09/09 財經焦點 《產業》機車發展油電並行，蘇貞昌盼共創雙贏 08:022019/09/09 財經 先幫Uber司機換跑道 交部：執法延到年底上路 19:172019/09/10 生活 中華車迎市場變局 陳昭文下達六輪出擊戰略 04:102019/09/11 財經要聞 交通部延緩Uber條款執法 小黃不滿路過包圍行政院 10:182019/09/11 生活 機車貨物稅降不降？ 財長：加碼舊換新優惠 不降稅率 04:092019/09/12 財經要聞 業者：機車比照超跑課稅 沒道理 04:102019/09/12 財經要聞 國內機車油電雙行 需有長遠配套措施 04:102019/09/12 產業．科技 小黃包圍政院 龍喊話有路大家走 04:102019/09/12 財經焦點 騎士重新橋自撞重傷 無生命跡象 14:462019/09/12 社會 社會熱門新聞 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 金魚遭無良主人棄養沖馬桶 竟然長成... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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