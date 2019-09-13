撞擊力道猛烈，計程車右側前方板金凹陷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

計程車司機疑似未注意後方來車，右轉時不慎撞擊機車騎士。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

計程車擦撞機車騎士，驚險畫面曝光！

中秋連假車輛行經路口要注意！苗栗市國華路與民族路口今日上午10點多發生計程車與機車擦撞事故，52歲傅姓男子駕駛計程車要到苗栗火車站排班載客，行經國華路要右轉民族路時，擦撞從後方直行而來的22歲風姓機車騎士，遭成風男彈飛接連在地面翻滾5圈，所幸送醫急救暫無生命危險。

警方初步調查，肇事2人均未闖紅燈也沒酒駕，從監視錄影器畫面研判傅男駕駛計程車轉彎時未注意後方來車，機車騎士煞車不及撞上，風男彈飛路面翻滾數圈，身體多處擦挫傷，緊急送醫後生命跡象穩定，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )