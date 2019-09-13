氣象局表示，今（13）日中秋節、明天周末例假，各地天氣穩定，接近俗稱「秋老虎」的型態。以多雲到晴為主，明天亦僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部零星短暫陣雨。午後嘉義以南地區及其他各地山區也會有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部沿海則有零星降雨。

另外，台北市立天文科學教育館說，今年中秋節的隔天才會月圓，而且是1993年以來，農曆8月所出現的最小滿月。主因是月球剛好在13日晚上21點32分，通過今年公轉軌道中距離地球最遠之處（406340.4公里），所以要到隔天12點33分才達到滿月。

也因此，今年農曆8月的滿月是落在中秋節隔天，且因距離地球最遠，成了全年各月中最小的滿月；比元宵節時的最大滿月足足小了13至14％，相當於5元和1元硬幣的差異。但正因為這樣，加上假期與天氣的配合，明晚大家仍可享受賞月樂趣。

不過到了周日、下周一天氣就會有變化。氣象局說，隨著菲律賓東方海面的低壓帶北抬，台灣附近水氣增多，除東半部仍有局部短暫陣雨外，北部降雨區域也會從大台北山區擴及至苗栗以北的山區及平地。其他地區雖仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨的範圍也有擴大趨勢。下周二至下周四仍受低壓帶影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局強調，這段期間天氣不確定性很大，取決於目前菲東海面低壓帶內熱帶系統的移動方向而定。目前大部分資料顯示會偏北移動，僅少部分認為會從呂宋島及巴士海峽通過，都仍待觀察。

中秋賞月機率高 全台晴到多雲（中天新聞）

(中時 )