善化慶安宮1982年起增祀開台先師沈光文，成為供奉六文昌的特殊廟宇。（劉秀芬攝）

善化慶安宮1982年起增祀開台先師沈光文，成為供奉六文昌的特殊廟宇。（劉秀芬攝）

善化慶安宮依古禮準備了蔥薑蒜、芹菜及五穀雜糧等祭品。（劉秀芬攝）

善化慶安宮13日循傳統舉辦秋祭大典，由善化國中校長林銘宏擔任正獻官。（劉秀芬攝）

台南市定古蹟的善化區慶安宮，奉祀有全台罕見的六文昌，每年中秋節依循傳統舉辦秋祭大典，13日上午廟方準備了蔥薑蒜、芹菜及五穀雜糧等祭品，由善化國中校長林銘宏擔任正獻官，儀式遵循古禮，莊嚴而隆重。

善化慶安宮除了供奉一般常見的五文昌帝君外，因有「台灣孔子」稱號的沈光文定居善化，慶安宮1982年起增祀開台先師沈光文，成為供奉六文昌的特殊廟宇。

慶安宮秋祭於13日上午10點登場，依古禮擊鼓、鳴炮展開序幕，在古樂伴奏下展開迎神儀式，主委張志勝手捧香爐，在一列禮生的引領下，到廟前廣場祭天迎神，隨後回到祭典現場，展開一連串的祭祀典禮。

今年正獻官由林銘宏擔任，三跪九叩、上香、獻花、灌茅，過程莊嚴肅穆，善化區長方澤心、市議員林志展、善化區的國中小校長亦到場參加祭典，廟方依古禮準備了蔥薑蒜、五穀雜糧等豐盛的素食供品，整個祭典持續到11點左右才結束。

沈光文的後代子孫每年亦回善化慶安宮參加祭典，13日第十一、第十二代後裔9人分別從雲林大埤、台北前來參加秋季大典，由沈武忠代表主祭，並對廟方尊崇其祖入祀慶安宮表示感謝。

(中時 )