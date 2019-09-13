士林地檢署旁遭潑酸 女今進行二次手術

23歲蔡姓女子12日下午與父親前往士林地檢署出庭時，遭人強潑硫酸，蔡父傷勢較輕經包紮後暫無大礙，蔡女則因背部、四肢有嚴重灼傷，昨晚完成第一次手術後，目前仍在加護病房，準備進行第二次清創手術，蔡父對女兒遭潑酸一事十分難過，直說對方實在太狠，但因凶嫌潑了就走，他並沒有目擊是誰下手，檢警則已鎖定特定對象持續追查中。

檢警調查，蔡姓女子與前男友曾有爭執，蔡更指控男方有動手，雙方日前在男方南港住起衝突，事後蔡女便提告前男友妨害自由，12日蔡女在父親陪同下前往士林地檢署開庭。

庭訊結束後父女步出地檢署，在附近小巷遭不明男子潑酸攻擊，行凶者得手後立刻逃逸，父女兩人則送往醫院急救，其中蔡女因傷勢較重，13日還要進行二次手術。

據了解，蔡父向檢警表示，當天結束後帶著女兒去牽車，1名頭戴安全帽的男子就突然靠近、襲擊，他的手臂感到灼熱巨痛，對方就揚長而去，對凶手殘忍的手法直說「太狠了！」。全案正由檢警深入追查中。

悚！父女地檢外遭潑酸 疑前男友感情糾紛報復（中天新聞）

(中時 )