國民黨榮譽黨主席連戰發起31大老連署「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，昨天刊各大報半版廣告，力促總統提名人韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘合作，詎料郭立即宣布退黨，且決定獨立參選。據悉，連戰心情十分沉重，但仍認為不應放棄最後團結的機會，期待郭雖然退黨，最終能發揮大智慧群策群力，勿造成藍營分裂。

近連人士指出，中華民國與國民黨都是中山先生所創，連署的大老莫不遵循中山遺訓；郭董所謂要推翻中華民命運，唯有全黨群策群力才能完成，否則造成分裂，反而害了中華民國，把國家命面往負面翻轉了。

據悉，連戰發動31位大老連署，其實發想約兩星期，但半天內就完成，昨天刊登，不料郭董馬上退黨，上午由郭辦發表退黨聲明，還指31大老有人「身在曹營心在漢」，當時近連人士就研判31大老的連署可能「擾亂」郭營的既定步驟，弱化郭脫黨的正當性，以致郭在昨天上午第一時間召集幕僚會商，擬出的聲明砲火四射。

到下午郭董親擬聲明，雖批評國民黨「分贓與腐朽文化」，但多著重個人心境描述，還以孫中山信徒自況；大老們仍希望郭董能在正式登記前回心轉意，不要參選。

知情人士說，該聲明除了呼籲韓郭合作，也是告訴包括王金平在內的所有人，藍營一定團結挺韓，尤其目前藍營檯面上政治人物，哪個不是31位大老有淵源，甚至是徒子徒孫，大老站出來了，就代表藍營絕不可能有二心，該聲明可謂「字字珠磯，用心良苦」，希望郭董、王金平及另有想法的藍營人士都能細心體會。

據悉，郭董在7月15日總統初選結束後神隱，國民黨多方管道積極連繫郭，除了郝龍斌曾與郭台銘見面2次之外，連戰及連勝文父子也積極連繫，郭營不是「已讀不回」，就是一再以郭行程排滿等理由推遲，雖然郭曾允諾要親自拜會連戰，最後也沒下文，兩人始終未見上一面；倒是連勝文曾在8月下旬某個假日與郭見到面，力勸郭「要三思、三思、再三思」，仍無法喚回郭參選心意。因此連戰發想透過結合藍營代表性人士合發聲明的方式，向郭溫情喊話，並選在中選會受理參選總統被連署人申請登記的前1天花錢刊聲明廣告，用字遣詞都經連戰審慎過目，最後經國民黨協助，半天就完成31人連署。

據悉，因連戰的父親曾教過郭台銘的父親，連戰也是郭台銘和曾馨儀婚禮的證婚人，兩家有世交關係。此外，當年郭董到大陸投資創立富士康時，曾惹火對岸大咖政治人物，北京一度考慮成立「中國版」富士康與郭打對台，最後也是連戰出手相助，力勸對岸官員「兩岸都是一家人，何苦為難自己人」，才讓對方打消念頭，化解雙方誤會。

(中時 )