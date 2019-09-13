蔡英文總統今早前往社子島當地信仰中心坤天亭參拜，社子島自救會與居民在路途中高掛「小英總統救命」布條；總統表示，台灣是民主社會，大家可以坐下來討論社區的事情，政府的責任就是讓大家可以公正討論；中央與地方政府各有分工，但可以主導社子島未來的，一定是社子島的鄉親們。

社子島開發案爭議不斷，社子島居民在蔡總統參拜途中掛起布條，寫著「小英總統救命」，自救會成員與居民拿著「假開發真搶地」、「債留子孫死路一條」等自製手板。

談及社子地區的發展，總統表示，政府努力照顧社子地區，希望基礎建設能更好，讓人民生活更舒適及安全。上一次民進黨執政時，員山子分洪治水計畫完成後，讓社子島淹水的問題變少，但下一個階段怎麼處理，需要大家共同討論未來的建設方向，這就是社區精神。

總統進一步指出，台灣是民主社會，大家可以坐下來討論社區的事情，而政府的責任就是讓大家可以公正討論，保障大家的權益。中央與地方政府各有分工，但可以主導社子島未來的，一定是社子島的鄉親們，大家共同討論後，政府會全力以赴地支持。希望有一天她來到社子地區時，看到大家都很開心，基礎建設做得很不錯，生活也都很舒適及安全。

總統強調，國際上美中貿易戰正進行，但台灣經濟還是持續成長，這就是因為政府在基礎建設、科學及產業發展上，持續一項項地做，打下好的基礎，也就是說，用內需來創造出自己的經濟動力，內需加上出口，讓經濟穩定的成長。未來，也請鄉親繼續支持政府，讓台灣更好。

(中時 )