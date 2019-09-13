農曆8月15日除了是中秋節，也是台中市西區茄苳王公及大里樹王公聖誕，茄苳王公廟及均安宮舉辦「契子回娘家賀壽暨宗教文化活動饗宴」活動，市長盧秀燕到場祝壽，祈求市政順利；而許多契子也趁著3天連假返回樹王公廟祭拜、更換平安符，場面熱鬧。

披掛紅綾的茄苳樹今年1028歲，是全台中最年長的樹，至今契子（義子、乾兒子之意）多達萬名。盧秀燕指出，多年前因建商施工，茄苳樹一度面臨生存危機，經地方、民間團體發起搶救老樹行動，市府成功與建商易地，並將此打造成茄苳樹王文化生態公園。

適逢茄苳王公聖誕，廟方準備轎前鼓陣、中邑神將及竹圍福德宮金獅陣等演出賀壽，各地老茄苳樹廟宇也到台中祝壽，盧秀燕與立委黃國書、民政局長吳世瑋等人獻香祈福，祈求茄苳王公保佑市民健康平安，市政順利，現場也有許多被收為契子的孩子返回更換香火，場面熱鬧。

同樣過聖誕的大里樹王公廟也是熱鬧不斷，13日一早，就有許多信徒帶著孩子到樹王公廟焚香祝禱，並拿著平安符或象徵保平安的香包祝禱，當場更換紅線、祈求保佑。廟方指出，大里樹王公樹齡800多年，不少家長趁著中秋節擲筊請樹王公收孩子為契子，並以樹葉、古銅錢串成平安符配戴，近年來則演變以香包取代。

(中時 )