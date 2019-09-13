鴻海創辦人郭台銘昨突拋震撼彈，發出退出國民黨聲明，外界預料郭將獨立參選2020總統。對此，時代力量黨主席徐永明在臉書發文抨擊國民黨是百年老店爛招牌，郭台銘擺脫國民黨枷鎖還不夠，走出新政治道路才算真本事。網友則說，郭沒辦法啦。

徐永明在臉書發文說，郭台銘退黨準備成為獨立候選人，可以理解國民黨現在「草包」才是王道，對郭董這種有實績的企業家當然想儘快斬斷和國民黨的連結，但選民更在意的是能否在藍綠之外，另闢一條新政治的道路。

他還建議郭台銘，解釋清楚其產業和大陸錯綜複雜的關係、對台灣新經濟藍圖的規劃、0-6歲國家養如何落實等3關鍵，並積極和新生代對話，才能真正擺脫「百年老店」國民黨這塊爛招牌。

網友則在徐永明臉書留言說，「說國民黨是爛招牌，那時代力量歌舞團這塊招牌很堅固嗎？民進黨很強壯嗎？」、「你這個資深媒體立法委員，愛批評人，那你們派人出來選啊，沒能力就不要批評別人差。我不支持哪一黨，但就看不起貴黨，只會攀關係」。

還有網友說，「（郭）沒辦法啦」、「目前只想投廢票」、「年輕人其實都很希望國昌老師可以出馬選總統，不然蔡實在投不下去」，「我年輕人我不希望國昌老師出來亂，出來了也實在投不下去」。

(中時電子報)