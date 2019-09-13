戲劇《天之蕉子》受到觀眾熱烈迴響，收視率破3並持續攀升，劇中剪不斷理還亂的複雜關係，讓劇情更加曲折虐心，秀蓮（吳怡霈飾）為了妹妹秀玉（楊小黎飾），犧牲自己和志鴻（楊子儀飾）美好的幸福，硬將志鴻推給妹妹，讓部分觀眾直呼不能接受，在PTT上黑她，認為秀蓮這樣做太自私，完全犧牲志鴻一輩子的幸福與人生，對此吳怡霈說要擊鼓鳴冤，把自己與秀蓮的想法說清楚，讓觀眾更能理解秀蓮為何做出這樣的決定。

劇中秀玉的媽媽因生她難產而死，妹妹從小身體就不好，一出生也沒有媽媽的照顧，吳怡霈認為秀蓮就像是她的媽媽，「即便秀玉開口要天上的星星，秀蓮也會想辦法摘下來給她的。」由此可知，秀玉的幸福跟健康比任何事情都重要，因此秀蓮寧願犧牲幸福換取妹妹的命。有觀眾說秀蓮一定沒那麼愛志鴻，才會做出這樣的選擇，對此吳怡霈大喊冤枉，秀蓮其實非常愛志鴻，但在那當下，秀蓮別無選擇，在情緒極度崩潰的情況下脫口而出，事後其實秀蓮後悔，但做這決定就已經沒有回頭路了。

吳怡霈（右）回憶那場戲，覺得當時很痛苦。（三立提供）

談到這場戲時，吳怡霈情緒一度上來眼眶泛淚，她哽咽表示，一開始看到劇本就覺得很想死，認為這轉折對秀蓮的人生實在太殘忍，自己當下也很不能接受為什麼秀蓮做出這樣的決定，如果是她本人一定不會這樣做，還好只是演戲，如果這是她真實的人生，應該會心痛到死掉，無法面對這一切。這場哭戲特別讓吳怡霈覺得難，難處在於感同身受，心是真的會痛，感覺有人掐著她的心臟，而每位演員都超入戲，例如有場戲是秀玉在房間尖叫，秀蓮和志鴻衝進去房間的第一個鏡頭，三人情緒都很滿、很濃，那一場戲對他們三人都是非常痛的戲，吳怡霈坦言，三人都不想再經歷一次這樣的戲，也不忍再看那片段第二次。

(中時 )