方泂鑌（阿鑌）相隔近二年即將推出新專輯《BINLUV》，為了送給苦等多時的歌迷們驚喜，此次新專輯打造雙封面設計，一白一黑造型呈現不一樣的方泂鑌，此外，阿鑌12日親自前往專輯光碟包裝工廠探班，出道以來第一次進包裝場的他，驚喜直呼大開眼界，不時向工作人員討教包裝技巧，最後，阿鑌當場請公司同事拍下10張他的拍立得照片，親自簽名後隨機放入10張專輯中送給幸運歌迷。

阿鑌新專輯走環保概念，除了光碟片，專輯內外包裝、包括光碟片底座全部使用紙版製成，注重環保意識的阿鑌，私底下也非常有愛心，在專輯製作後期，他住家陽台飛來兩隻鴿子築巢生蛋，阿鑌非但不打擾，還為鴿子準備食物、用紙板在陽台搭屋頂，讓牠們遮風避雨。

阿鑌每天在家閉關做專輯，鴿子夫妻則輪流孵蛋，阿鑌與鴿子長時間相處累積「革命情感」，他也偶爾輕觸安撫牠們，為鴿子夫妻孵蛋打氣！有趣的是，兩隻鴿子一個習慣面向左邊孵蛋、一個則總是向右，阿鑌便幫牠們取名左左、右右，並在IG分享許多鴿子的照片，吸引大批粉絲按時關注他的「鴿子陽台孵蛋記」！阿鑌笑說：「給牠一把麥粒，然後幫牠拍幾張寫真，這是我最近每天起床做的第一件事。」並自嘲「我的ig快變動物星球頻道了」。

方泂鑌昨到包裝工廠探班。（海蝶音樂提供）

方泂鑌昨到包裝工廠探班。（海蝶音樂提供）

方泂鑌昨到包裝工廠探班。（海蝶音樂提供）

阿鑌自拍與鴿子合照。（翻攝方泂鑌IG）

阿鑌拍下漂亮的鴿子。（翻攝方泂鑌IG）

(中時 )