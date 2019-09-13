美國眾議院司法委員會12日，以24對17票通過展開彈劾總統川普調查的程序決議案，旨在增加對美國總統川普涉嫌干預司法調查的正式性，被視作為民主黨尋求建立彈劾案奠定基礎。

民主黨領導的眾院擴大對川普的彈劾調查，包括通俄門事件、涉嫌利用職權圖利、還有傳出支付2名女子封口費以及為保護自己利益特赦其競選團隊及政府官員。

目前只有135名民主黨眾議員支持彈劾調查議案，遠低於通過議案所需的218票門檻。

在該動議以24票對17票通過前，兩黨議員進行了兩個多小時的激烈辯論。美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler ）說：在開場發言中說：有人管這叫彈劾質詢，有人稱之為彈劾調查。兩種術語沒有法律上的區別，我不再會去爭論怎樣命名。如果還有任何存疑，那就讓我把話說清楚，這種行為對我們的民主構成威脅，我們有義務來消除這種威脅。"

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對此表示，立法、調查、訴訟，這是我們一直在走的道路，這也是我們繼續要走的道路。明白彈劾是一項非常分裂的措施，但如果我們必須要這麼做的話，我們會做的。但除非我們掌握事實，否則不會這樣做，我們也將會遵循事實，隨時做出決定。

(中時電子報)