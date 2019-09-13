中秋烤肉是台灣特色風景，但烤肉並非健康飲食，若要吃得盡興又不傷身，專家建議，除了燒焦的食物別碰外，醃肉用對食材佐料搭配，就可降低90%因燒烤所產生的有害物質。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，肉類先以洋蔥、大蒜、橄欖油醃泡，再搭配蔬果、無糖綠茶，中秋烤肉就能吃得更健康。

中央社報導，眾所皆知，食物在超過攝氏100度以上高溫烹調，許多致癌物質也會漸漸產生，高溫烹調的時間越長、產生越多，其中又以焦黑的部分毒素最多、千萬別吃，尤其燒烤類食物容易受熱不平均，烤焦風險更高。

顏宗海說，烤肉時可能接觸到的有害物質大致可分為3種，其中肉類、海鮮的蛋白質成分經高溫烹調會產生「異環胺」，肥肉、雞皮等油脂在燒烤時會產生有「多環碳氫化合物」的煙霧，馬鈴薯、麵包等澱粉類燒烤時則會產生「丙烯醯胺」，這3種成分在動物實驗均證實有致癌性，人體上則暫無證據。

除了避免食物烤焦，透過特定醃肉方式也能降低有害物質生成。顏宗海指出，根據國外研究，洋蔥、大蒜都具有抗氧化物，可望減少肉類「異環胺」生成，烤肉前先用大蒜、洋蔥、橄欖油醃泡肉類，可降低90%異環胺生成；以紅酒或啤酒浸泡6小時以上，可分別降低40%、88%異環胺生成。

另外，烤肉必備的香腸、臘肉、火腿、熱狗、培根等食物都含硝酸鹽、亞硝酸鹽，建議最好先煮再蒸熟、煮熟後，再稍微燒烤增加香氣，即可降低毒素產生量。

顏宗海建議，食用時搭配青菜、水果或綠茶也可減少亞硝胺合成。他還建議，烤肉可同時煮一大鍋蔬菜湯，加入各式青菜、玉米、蘿蔔、山藥或準備生菜沙拉，並且泡一大壺綠茶，補充維生素C、纖維質及含抗氧化成分的解毒物質。

(中時電子報)