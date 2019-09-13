黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

歷經「逃亡」風波，歌手何韻詩昨(12日)來台聲援民間團體929大遊行活動，今上午黃安在微博發文回應，他先嗆何韻詩此舉是來台取暖，可惜民眾對她普遍反應冷淡，何韻詩強調「香港人已無路可退」，黃安說：「她能代表香港人嗎？是自己無路可走吧？」並指香港的問題其實是貧富差距大，「倒不如說香港人『無房可住』」才是真問題。

香港警方上月底突逮捕多位反送中重要人物，歌手何韻詩同時間前往澳洲，引來外界批評是搶先一步「逃亡」，本月初她自嘲預告接下來還會「逃亡」到台灣及美國，引來黃安在微博反嗆：「我就在台灣」，揚言要堵何韻詩。昨何韻詩出現在台灣，黃安今在微博回應：「核孕濕（何韻詩）跑到台灣來取暖，取到暖了沒？當然沒！」

黃安說，台灣民眾對何韻詩的普遍反應不是不認識，就是希望她滾回去，能接受她的大概只有台獨，何韻詩常強調香港人已無路可退，黃安認為重點其實是無房可住，「四大家族、十大富豪就佔了42.8的香港財富，其餘的700萬人共食殘存的57.2，這是多麼不合理的貧富差距？」要解決香港問題，黃安認為應該要政府控制富豪的財富，並非對反送中青年網開一面。

最後，黃安指出若沒抓到重點，「核孕濕（何韻詩）、黃之鋒這幫人說的話就是放屁」，認為這才是問題核心所在，網友則說：「何只是假借『民主』之名搞亂香港，它才不在乎香港的民生問題」、「他們的五大訴求沒有一個是說民生問題」、「安哥說的太有道理」、「可是，私有財產受法律保護呀！均貧富也是不對的吧」。

(中時電子報)