秋行軍蟲災害緊急應變小組表示，由設置於產區及受害列管田區的秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測統計結果，雲林、嘉義誘捕到的雄成蟲明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，應變小組已發布預警，請農民加強防範。

農委會防檢局表示，雲嘉南高屏及花蓮等地是栽種食用玉米、硬質玉米、青割玉米及高粱、落花生、甘藷、大豆及毛豆等作物的主要產區，每年8、9月則是秋作玉米栽種期。雲嘉地區種植的硬質玉米及青割玉米，雲林縣早植株高已約40-50公分，嘉義縣則約在15公分高，目前均有秋行軍蟲為害通報案例。

由於硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，秋行軍蟲一旦入侵，植株受害嚴重程度，普遍高於有管理的食用玉米田區。秋季本為國內雜糧作物主要栽培期，近來秋行軍蟲為害通報案例也有增加趨勢。農委會要求轉（契）作硬質玉米、青割玉米及其他秋行軍蟲高風險寄主作物的農民，應持續配合秋行軍蟲緊急防治作業，加強田間巡查工作。

農委會強調，為推動大糧倉計畫，依「對地綠色環境給付計畫」相關作業規定，申報轉（契）作硬質玉米及青割玉米，經現地勘查未符合經濟生產、田間管理不善或未予病蟲害防治，均視為不合格，當期不予獎勵。為順利領取對地綠色環境給付補助，農民須適時防治秋行軍蟲。

此外，截至12日止，各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件，合計526件（1977.323公頃），成蟲確定案例257件。已完成銷毀81件（21.79公頃），藥劑防治443件（1500.67公頃），其中金門藥劑防治案例即達277件（1,441.67公頃）。

(中時 )