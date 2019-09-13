桃園一名女子小文（化名）指控，去年6月她在酒吧喝醉，一名湯姓男子假好心開車送她，卻趁機指侵。但湯男喊冤，指小如主動跨坐他大腿上，還在耳邊說「再進一步，要8萬元」，他回「沒錢」，還被小如賞了3個耳光。檢方認為，小文的指控有瑕疵，罪證不足，對湯男不起訴處分。

小文控訴，去年6月某日凌晨4時許，她在某間酒吧喝醉，準備搭計程車離去，湯男尾隨在後趁機搭訕，說要載她返家，上車後卻被帶往人煙稀少的地方，遭強吻、撫摸，並指侵得逞。

據三立新聞報導，湯男版本則完全不同，他表示小如當時意識清醒，2人在大馬路上互看了一眼後，她就主動跨坐到自己身上，彼此擁吻、撫摸，小如甚至還在他耳邊說「再進一步，要8萬元」，湯男回說身上沒那麼多現金時，還遭小如連賞3個耳光，並辱罵「沒錢還敢來、不要碰我」，最後才開車載她返家。

檢方認為，小文的指控有瑕疵，驗傷報告沒有明顯傷勢，也並無其他積極事證能夠證明湯男涉嫌性侵，因此予以不起訴。

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(中時電子報)