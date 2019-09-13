大政治大爆卦-無色覺醒》批國民黨分贓迂腐 郭董退黨揚言幹大事？ 14:092019/09/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘退黨後還透過幕僚表示，前總統馬英九在韓國瑜三重造勢前曾登門親會郭台銘，講到一半還一度哽咽，企圖營造馬英九心在曹營心在漢的假像。 今天又傳出要跟台北市長柯文哲合體造勢的消息，殊不知柯文哲自己已經在掉粉，而且柯P恐怕盤算的是自己2024的總統大選，如今充當小英臥底先搞掉藍營的團結再說。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #國民黨 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 郭董與國民黨對著幹 就怕被罵不忠不孝 08:182019/09/11 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 14:002019/09/11 政治 國民黨中常委姚江臨 籲郭王：好聚好散 15:572019/09/11 政治 施政滿意敬陪末座 柯酸：沒末座，最差的在選總統 17:052019/09/11 政治 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 郭退黨聲明全文曝光 網看完4字怒轟 15:582019/09/12 政治 郭退黨 陳其邁：奇怪！我的程度沒辦法理解 18:592019/09/12 政治 台灣政情國民黨開火－周錫瑋嗆郭沒誠信能期待什麼 04:092019/09/13 焦點新聞 政治熱門新聞 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 - 政治 黃暐瀚遭出征 宅神引古詩嘆：殺盡忠良 - 政治 高鐵巧遇韓國瑜 身旁驚見神秘女子 - 政治 最新民調震撼網！大喊這不是中時 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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