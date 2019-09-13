郭台銘退黨後還透過幕僚表示，前總統馬英九在韓國瑜三重造勢前曾登門親會郭台銘，講到一半還一度哽咽，企圖營造馬英九心在曹營心在漢的假像。

今天又傳出要跟台北市長柯文哲合體造勢的消息，殊不知柯文哲自己已經在掉粉，而且柯P恐怕盤算的是自己2024的總統大選，如今充當小英臥底先搞掉藍營的團結再說。

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(中時電子報)