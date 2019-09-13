1名女大生日前與男友前往中正區1家按摩店消費，全身按摩兩人以布幕隔開，負責接待女大生的阮姓越南藉男子是1名逃逸移工，在按摩之間趁機對被害人毛手毛腳，最後更直接性侵得逞，女大生事後向警方報案，阮男事後被逮，還辯稱是你情我願，全案依強制性交罪偵辦中。

檢警指出，31歲的阮男，2014年以工廠技工名義來台，原本2017年到期應離境，他卻逾期落跑，此後在北部四處躲藏，日前居然冒用同鄉證件，以此混進人潮眾多的北車附近店家，幫人按摩賺錢。

女大生指控，阮男幫她按摩後，手開始十分不規矩，越來越過份，她當下因害怕嚇到不敢張揚，隔天才敢去報案，警方獲報後前往按摩店將阮男循線逮捕。

但阮男到案後頻頻喊冤，表示整個過程都是你情我願，且女子的男友就在旁邊，若真的不願意直接呼救即可，認為是遭冤枉，但檢方訊後仍依強制性交將他申請羈押獲准，逾期部分則交由移民署進行後續處置。

(中時 )