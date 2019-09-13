《中央社》報導，太平洋邦交國索羅門今天就是否與中國建交事宜召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交。跨黨派小組提出報告建議總理，「在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。」

對此，外交部發言人歐江安澄清，索國政府今天召開的是執政團隊的「黨團會議」（caucus meeting），並非「內閣會議」。「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐。依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

歐江安強調「跨黨派小組」報告內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來台考察並與我方進行討論等。實際上，「跨黨派小組」未曾訪台，其個別成員曾參加本年8月亞太國會議員聯合會索羅門群島代表團隨同訪台，因其並不具考察小組任務身分，外交部並未與其有任何意見交換。

歐江安指出，該小組報告竟稱外交部人員告以對索國無特定援助計劃等節，實為謊言。在事實基礎已有錯誤下，「跨黨派小組」所作出的結論或建議也失去可信度，相信也無法取信索國廣大民眾及政治人物。外交部也將向索國各界說明此報告的謬誤，提醒各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。

歐江安說，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，因此外交部徐斯儉政務次長訪問索羅門群島的行程將如期進行，以利與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼

我國呼籲索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。

(中時 )