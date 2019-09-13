工具人的處境有多可憐，有人說工具人是自願的，但當你全心全意地為另一半付出時，又能多想什麼？不就只是希望對方開心。近日網友在臉書《爆廢公社二館》發文，透露和女友交往一年多付出的努力，最後功虧一簣，慘遭劈腿淪為工具人。憾事令許多網友引起共鳴、同情，更釣出另一位網友分享他同樣慘痛的工具人歷史。

「工具人」意指沒有男友的名分、地位，做的事卻做得比正常男友要還多，對沒有付出的那一方，僅僅享受對方「工具性」的利益，造就「工具人」稱號的出現。網友在《爆廢公社二館》發文，自己一年多來省吃儉用，用泡麵果腹，並將辛苦錢都花在女方身上。名牌包、精品、出遊等花費，甚至水電費，全算他頭上。一日卻在家樂福撞見女方手挽著一名男子，才驚覺自己只是可悲的「工具人」。

悲慘男子難過分手，斬斷這不堪的過去。無奈地寫下「我終究不是一個好男人，留不住任何一段感情，我可能是最廢的男友…」。此事件曝光後，一位網友產生共鳴，在PTT上也分享他同樣慘痛，甚至更悲慘的「工具人黑歷史」。

網友回想工具人歷史，在「食、衣、住、行、育、樂」上都替女友「款便便」，自以為有在曖昧關係，卻綠得發光。（示意圖／shutterstock）

他表示，10年前有一段感情，他在「食、衣、住、行、育、樂」上都替女友「款便便」，自以為有在曖昧關係，卻綠得發光。食：吃飯他買單；衣：逛街衣服買單；住：去他宿舍幫打蟑螂、重灌電腦；行：交通司機；育：教她微積分；樂：約會看電影買單。結果有天女方告知要去聯誼湊人數，當晚就被別的學長帶回宿舍過夜。

原PO也坦承當時年輕不懂事，學了一次慘痛教訓。這堪比現實版本的「比悲傷更悲傷的事」，令網友們十分不捨，感嘆這就是「大多數肥宅的遭遇」、「工具人的悲哀」，稱這絕對是一個醒世文，非常有既視感。

網友將辛苦錢都花在女方身上。一日卻在家樂福撞見女方手挽著一名男子，才驚覺自己只是可悲的「工具人」。（圖摘自爆廢公社二館）

網友對工具人故事感到共鳴，也在PTT上也分享他同樣慘痛，甚至更悲慘的「工具人黑歷史」。（摘自PTT）

(中時電子報)