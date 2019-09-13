2019台灣藝術博覽會，於13日上午十時起在台北世貿一館開展，每日展出到晚上六點，展期到9月16日。(徐秀娥攝)

參觀台灣藝術博覽會的觀眾，多是對藝術愛好，卻常不得其門而入的普羅大眾。(徐秀娥攝)

「台灣藝術博覽會」今年的一大亮點就是每天下午會有「名畫千元起標」，這是知名藝術家劉洋哲先生的作品，他的作品在市場上行情，1號尺寸起碼萬元起跳，這張尺寸6號(41.0×31.5cm)的油畫作品，一樣是千元起標。(徐秀娥攝)

由社團法人貓頭鷹藝術協會所主辦的「2019台灣藝術博覽會」，已於今日上午十時起在台北世貿一館開展，每日展出到晚上六點，展期到9月16日，剛好橫跨整個中秋連假，熱愛藝術的同好，剛好可以趁此機會開啟一場藝術間的深談，一同拾回初次畫圖的記憶，喚醒對藝術的樸實憧憬。

「台灣藝術博覽會」從2016年起開辦，跟其它蘇富比、加仕得等國際大拍賣公司，或是以畫廊、藝術經紀人為主的「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」有所不同。參展者多半是以藝術家個人為主體，少了經紀公司或是拍賣公司的仲介，價格多半很平實，很適合一般中產且想為家庭添加一些藝術氣息的同好；而且若是眼光準確，還有機會發掘出一些璞玉，增添這些藝術品未來增值的空間。展期的四天當中每天下午兩點到四點還會舉辦「名畫千元起標」活動。正是一些藝術愛好者，有機會用小小的代價，訓練自己的鑑賞能力。

正如其中一位參展者插畫家程子潔表示，插畫是一門「實用」的藝術，它經常出現在我們生活的周遭，如書籍、商品包裝上，跟一般社會大眾的關係密切。但也因此常在藝術銷售市場上，被排斥在展出之列。「台灣藝術博覽會」的特色就是對各種類型的藝術，持開放且普及的態度，讓「藝術」不再以高高在上的姿態，脫離庶民的日常，成為人人可親、可觸、可感、可愛的生活日常。

(中時電子報)