韓國瑜幫記者拿麥克風畫面。（摘自水管網頁）

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

一個細節決定勝敗！國民黨總統參選人韓國瑜之所以至今能得到許多人的支持，民調始終維持三成，有網友就在網路上PO出一段影片，紀錄了韓國瑜和記者之間一個小小的細節，直言細節決定成敗，這也是韓國瑜大贏總統蔡英文的重要因素。

網友在臉書《李四川後援會》粉專連結一個影片，並表示，一個細節告訴你為什麼韓國瑜能贏蔡英文！細節決定成敗。韓國瑜「人做的大，事做的細」這個兩人格特質決定了他的群眾魅力。相反，蔡英文、郭台銘以及柯文哲都不能進入這一境界，反而是酸言酸語，格局做小。本部影片僅僅紀錄了韓國瑜和記者之間一個小小的細節，容易被人忽略，卻能讓人怦然心動。

在這部影片裡，可看見韓國瑜和前台北縣長周錫瑋在新北大造勢前，訪問新北某一間宮廟，周錫瑋說話時，因為人潮過多，記者拿麥很難靠近周錫瑋，此時，站在周旁邊的韓國瑜見狀，馬上幫忙幫記者把麥克風靠近周錫瑋身邊，韓的舉動，剛好被旁邊的民眾錄影下來，放在網路上面，得到網友廣大的迴響，紛紛大讚韓國瑜的義舉。憑什麼韓國瑜可以贏蔡英文，就是這個細節決定成敗。

(中時電子報)