據台南市警察局麻豆分局統計，8月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故肇事原因，以未注意車前狀況、未依規定讓車各43件最高；發生事故率較高之路段以市道171線15件最高。此外，麻豆分局長楊慶裕表示，近來下雨頻繁，提醒汽車駕駛人注意雨刷更換，以免雨刷不良影響行車視線，增加事故發生機率。

麻豆分局表示，發生率較高之路段以市道171線15件最高，市道176線11件次之，台1線10件，太19甲線、市道174線各9件，市道165線6件，市道173線3件；區道48件，市區道路27件，產業道路1件。

各類交通事故之肇事原因則以未注意車前狀況、未依規定讓車各43件最高；未保持安全距離9件次高；違反號誌管制規定8件；起步未注意來車8件；違規超車6件；迴車不當、逆向行駛、起步未注意來車各4件。

有鑒於駕駛人超速而發生的交通事故案件居高不下，台南市政府警察局9月5日起加強嚴重超速取締，麻豆分局同步在轄區重要道路設有警52標誌地點規畫測速照相勤務，駕駛行經南318線、台84線、台1線、台19甲線、市165線、市171線、市173線、市174線、市176線請依速限小心行駛。

楊慶裕表示，依速限行駛不僅可以幫助自己省下荷包，同時提醒駕駛人安全駕駛的觀念，警方取締交通違規只是降低交通事故的手段，目的還是希望駕駛人養成正確的駕駛觀念。

(中時 )