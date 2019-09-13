時尚名模穿著高級訂製服並配上奉天宮金虎爺黃金符令手鍊及天御守作展示。（張毓翎攝）

時尚名模穿著高級訂製服並配上奉天宮金虎爺黃金符令手鍊及天御守作展示。（張毓翎攝）

嘉縣新港奉天宮13日廣邀分散於各地的契子女返家團圓，從101歲年紀最大的契子林福來，到僅幾個月大的嬰兒等上百名契子女接回宮向媽祖參拜；廟方也宣布由已故綜藝巨星豬哥亮所捐贈的「新港媽神明衣」，將於30日從台灣「新港奉天宮」到法國「巴黎羅浮宮」展演，讓國際看到台灣刺繡藝術價值。

今日嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、新港鄉鄉長林茂盛及議員林秀琴、陳文忠等人皆到場參與祈福儀式。翁章梁表示，當媽祖契子女不只求平安，也讓孩子學會敬愛的觀念，有助於培養更成熟、穩健素養。

今日嘉義縣長翁章梁（左三）、立法委員陳明文（左二）等人皆到場參與祈福儀式。（張毓翎攝）

奉天宮董事長何達煌表示，每年中秋節都會舉辦「開臺媽祖契子女中秋團圓祈福」活動，邀契子女回宮團拜，今日一早有數百位契子女到奉天宮向媽祖請安，廟方也準備炒米粉、水餃及3層大蛋糕讓信徒「吃平安」，許多父母為求育兒順心，讓兒女給媽祖婆作契子女，保佑孩子未來平安、健康。

廟方今日邀請到台灣時尚設計師張暘、得獎品牌「VAVAVOOM」觀光時尚總監黃予涵、當代書畫家家辜琪鈞及時尚名模齊在奉天宮時尚走秀，除了率先曝光2件即將在巴黎羅浮宮展出的高級訂製服，也展示台灣刺繡傳承的「新港媽祖」神明衣、金虎爺黃金符令手鍊、天御守，及辜琪鈞的手抄心經、法華經等古典藝術品。

已故綜藝巨星豬哥亮所捐贈的「新港媽神明衣」，將於30日從台灣「新港奉天宮」到法國「巴黎羅浮宮」作展演。（張毓翎攝）

張暘是籌畫30日在羅浮宮舉辦「羅浮之夜．紅樓夢境」藝術展的負責人之一；他表示，多虧有何董事長鼎力相助，才能把媽祖神衣帶到法國，媽祖為民間重要信仰，故祂的神明衣除了代表台灣宗教文化，也彰顯在地刺繡工藝過人之處，以表現出台灣刺繡的美學與歷史價值。

(中時 )