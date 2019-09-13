嘉縣新港奉天宮13日廣邀分散於各地的契子女返家團圓，從101歲年紀最大的契子林福來，到僅幾個月大的嬰兒等上百名契子女接回宮向媽祖參拜；廟方也宣布由已故綜藝巨星豬哥亮所捐贈的「新港媽神明衣」，將於30日從台灣「新港奉天宮」到法國「巴黎羅浮宮」展演，讓國際看到台灣刺繡藝術價值。
今日嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、新港鄉鄉長林茂盛及議員林秀琴、陳文忠等人皆到場參與祈福儀式。翁章梁表示，當媽祖契子女不只求平安，也讓孩子學會敬愛的觀念，有助於培養更成熟、穩健素養。
奉天宮董事長何達煌表示，每年中秋節都會舉辦「開臺媽祖契子女中秋團圓祈福」活動，邀契子女回宮團拜，今日一早有數百位契子女到奉天宮向媽祖請安，廟方也準備炒米粉、水餃及3層大蛋糕讓信徒「吃平安」，許多父母為求育兒順心，讓兒女給媽祖婆作契子女，保佑孩子未來平安、健康。
廟方今日邀請到台灣時尚設計師張暘、得獎品牌「VAVAVOOM」觀光時尚總監黃予涵、當代書畫家家辜琪鈞及時尚名模齊在奉天宮時尚走秀，除了率先曝光2件即將在巴黎羅浮宮展出的高級訂製服，也展示台灣刺繡傳承的「新港媽祖」神明衣、金虎爺黃金符令手鍊、天御守，及辜琪鈞的手抄心經、法華經等古典藝術品。
張暘是籌畫30日在羅浮宮舉辦「羅浮之夜．紅樓夢境」藝術展的負責人之一；他表示，多虧有何董事長鼎力相助，才能把媽祖神衣帶到法國，媽祖為民間重要信仰，故祂的神明衣除了代表台灣宗教文化，也彰顯在地刺繡工藝過人之處，以表現出台灣刺繡的美學與歷史價值。
(中時 )
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