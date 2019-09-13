翁榮昌的冠軍羅漢魚幼年時，體型8到9公分。（翁榮昌提供／張毓翎嘉義傳真）

翁榮昌的冠軍羅漢魚現在體型長到約30公分。（翁榮昌提供／張毓翎嘉義傳真）

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會日前舉辦「2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流比賽」，邀請國內外參賽者相互交流及精進技術，其中不乏有中國大陸、日本、新加坡、波蘭等世界高手，來自嘉義縣的翁榮昌，帶著飼養的羅漢魚，憑著牠最佳紋路、體型及三鰭，讓翁從40位頂尖飼養家中脫穎而出，獲得羅漢魚組總冠軍。

翁榮昌有次在網路上，看到閃閃發亮、魚身曲線優美的紅龍魚照片，令他深深著迷，好奇之下，從此一頭栽進觀賞魚世界，一待就是12年。不過，他說，一開始沒有經驗，真的遇到不少挫折，當初有隻可憐的紅龍魚身體出狀況，自己卻胡亂下藥，一次投得劑量太重，不小心把牠醫死了，才明白要間隔分批下藥。

他表示，以前參加過一次比賽，但只拿到優勝，這次捲土再戰，比起以往做更好的控管，這隻冠軍魚從8公分，養到現在成30公分，每階段必拍照、紀錄牠的變化，飼養水質要求弱鹼性並使用3種飼料混和餵食，由於羅漢魚貪吃，不能餵太多次，讓牠消化時間控制約7小時，否則體態走鐘。

屏東縣長潘孟安（左）頒獎狀及獎盃給翁榮昌（右）。（翁榮昌提供／張毓翎嘉義傳真）

翁榮昌說，這次比賽在公布名次前，心情七上八下，因每位參賽者都推出最自豪的魚隻競賽，最後得知獲總冠軍，非常開心。他建議想接觸觀賞魚的人，不論養哪種魚種，一定要做足功課，例如魚能不能混養、好鬥性及偏好水質等。

他說，起初養魚時，以為魚隻處在自來水裡就能活，陸續養死一些小型魚後，趕快找資料，才曉得要裝打氣及過濾設備等，其實將水質這門學問控管好，才是真正的絕活。

(中時 )