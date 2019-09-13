大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤，發送壽桃及文昌筆給民眾。（陳淑娥攝）

中秋月圓人團圓！台中大甲鎮瀾宮13日上午舉辦「媽祖契子女」祝壽大團圓，眾多契子女返廟祈福，廟方發送壽桃、文昌筆等；鎮瀾宮表示，大家都是「媽祖的孩子」，媽祖會保佑他們「好腰飼」！

大甲鎮瀾宮13日舉辦契子女祈福典禮，一早許多家長帶著小朋友到廟裡拜拜，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤持香帶領大家祈福，民眾雙手合十在神案前虔誠參拜。

大批契子女擠滿鎮瀾宮，由顏清標、鄭銘坤共同發送壽桃及文昌筆；鄭銘坤表示，每年有眾多孩子登記要成為媽祖契子女，多年下來，媽祖契子女散居全台各地，累計超過百萬人，大家都是「媽祖的孩子」，祂會保佑他們「好腰飼」！

鎮瀾宮指出，每年中秋節月圓人團圓，都會舉辦契子女祈福典禮，邀請所有媽祖的契子女們回來團圓請安，大甲媽契子女無限定年齡，常常看到許多成年者、甚至已為人阿公阿嬤的長輩回來拜拜。

契子，有義子、乾兒子乾女兒之意。

(中時 )