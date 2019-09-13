一年一度的「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）本周在美國哈佛大學舉行頒獎典禮。今年最大贏家是研究義大利披薩是否可防癌、5歲小孩的口水量、男性左右陰囊溫差等學者們。雖然每一個獲獎的理由聽起來都非常無俚頭，但是最特別的當屬今年贏得解剖學獎的學者們。因為他們找來了一群法國郵差記錄下他們左右陰囊溫度差異。據《衛報》報導，研究人員將溫度計貼在男性睪丸上，試著測量出兩者的溫度是否相同。

米厄塞（Roger Mieusset）和他的團隊在2007年做了一項有趣的測量，他們想知道究竟男人的陰囊溫度是否一樣？於是他們請來了法國郵差並請他們在穿衣和未穿衣的狀態下進行陰囊溫度的研究。然而結果顯示米厄塞只是使這個神祕的問題變得更玄乎。根據他的研究，在穿上衣服時男子的陰囊只有左邊的是溫暖的。米厄塞也提供了「熱褲」(heated pants)讓男人在保暖的同時也擁有避孕的功用。看起來無比荒唐的研究背後卻蘊藏著實質、深遠的意義，這就是搞笑諾貝爾獎的宗旨。

(中時電子報)