勇士隊今以5比9不敵費城人，國東登基的魔術數字停在「M8」，不過21歲的超級新星小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出本季第39轟，外加兩次盜壘成功（累積36盜），創下史上最年輕的單季35轟、35盜紀錄，直闖大聯盟歷來只有4名會員的40轟、40盜俱樂部。

「只要每天看到自己的名字出現在先發名單上，就能激起我的興奮與熱情，」阿庫尼亞透過翻譯，分享自己逼近40、40俱樂部的想法，「就請大家拭目以待，看結果如何吧！」

單季40轟、40盜是頂尖全能球員的指標，過去只有4人曾經達陣，包括1988年的坎塞柯（Jose Canseco）、1996年的邦茲（Barry Bonds）、1998年的A-Rod（Alex Rodriguez）與2006年的索里安諾（Alfonso Soriano），已12年沒新會員加入了。

成為35、35俱樂部的最年輕會員，阿庫尼亞今天幾乎沒浪費任何時間，一開賽就靠失誤上壘，即使面對阻殺口碑絕佳的費城人捕手瑞爾謬托（J.T. Realmuto），他也毫無懼色連續盜上二、三壘，第7局再敲出425呎全壘打，這是他本季第4場同時出現全壘打與盜壘成功的比賽。

其實小阿庫尼亞此前陷入小低潮，在本周對費城人的客場4連戰之前，他近23戰的打擊率僅1成72，吞了23K，不過系列賽首戰開轟還獲兩次四壞，一掃陰霾，隔天單場3安「猛打賞」，昨天選到3次保送，今天再繳1轟2盜。

「我最近的感覺很好，這是最重要的事，」阿庫尼亞說：「棒球比賽本來就有高有低，你就是要想辦法走出低潮，然後享受高峰。」

勇士以2勝2敗結束對費城人的4連戰，明起先到華盛頓與分區老二國民進行3連戰，目前勇士領先8.5場勝差，接著在回亞特蘭大對陣費城人，如果戰局順利，勇士下周就能贏得隊史第19座分區冠軍。

(中時電子報)