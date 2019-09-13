環保尖兵們清除森林間蔓延的小花蔓澤蘭。（林務局新竹林管處提供／巫靜婷傳真）

外來種「小花蔓澤蘭」擁有驚人繁殖力，生長迅速會攀覆於喬木、灌木或經濟作物上阻礙光合作用，導致覆蓋植物衰弱或死亡，因此有「植物殺手」、「綠癌」之稱，搶在9月開花結果前是除蔓好時機，苗栗縣政府今年以每公斤5元收購，總數量4公噸為上限，即日起至10月31止，額滿為止。

小花蔓澤蘭原產於熱帶中南美洲，屬多年生攀緣藤本植物，是一種極具威脅性的惡性雜草，名列世界百大外來入侵種之一，農業處指出，小花蔓澤蘭無性繁殖只要1片葉子或蔓莖接觸土壤的每個節都可長成1株植株；有性繁殖更厲害，每年10月至隔年2月開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子，時間到它的種子就如雪片般陣陣飄散。

農業處表示，小花蔓澤蘭最剷除期為開花結果前，林務局更選定每年9月第1個周六為防治日，希望全民動手把握除蔓的時機，今年縣府以每公斤5元進行收購，上限為4公噸，額滿不再收購，民眾將拔除且綑綁妥當的植物體繳交至造橋鄉公所、獅潭鄉公所即可辦理，收購時間為周一上午9點至12點，請民眾把握機會。

另外，林務局新竹林管處也有辦理收購，當苗栗縣府收購數量額滿後，民眾可將植物體繳交至大湖工作站、新竹縣竹東工作站，每公斤同樣5元計算，未滿1公斤者不予計價，收購數量30公噸為上限，收購期間同樣到10月31日止，時間為每周二、周四下午2點至4點，需備妥本人金融存摺封面影本及私章，完成審查採匯款方式撥付。

(中時 )